Американский рэпер избил своего охранника на концерте в России

Рэпер Akon ударил своего охранника на концерте в Сочи

Американский рэпер Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) избил охранника на своем концерте в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Во время выступления артист запрыгнул на плечи охраняющего сцену Искандера Черкесова, а затем несколько раз ударил его по голове и щекам рукой. Охранник пронес рэпера по залу и отпустил.

Пострадавший от действий музыканта заявил, что не стал скидывать рэпера с себя, потому что не хотел подставлять своего начальника, одного из организаторов концерта, с которым близко дружит.

Ранее Akon рассказал о желании отправиться в тур по России после выступления в Сочи. Он признался, что всегда мечтал посетить страну снова.