Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:54, 11 августа 2025Культура

Популярный американский рэпер захотел отправиться в тур по России

Американский рэпер Akon заявил о желании отправиться в тур по России
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Американский рэпер Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) захотел отправиться в тур по России после того, как выступил в Сочи и Москве. Его слова приводит Telegram-канал Mash.

Исполнитель рассказал, что Россия всегда была для него местом, куда он мечтал вернуться, но не представлялось возможности. Он также заявил, что не боится посещать Сибирь. «Там, наверное, самая сумасшедшая аудитория», — отметил он.

Артист также поблагодарил российских поклонников и добавил, что «с нетерпением ждет возвращения».

Ранее сообщалось, что фанатки Akon подрались за потное полотенце, которое он бросил в толпу во время концерта в Сочи.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле предрекли мир после встречи Путина и Трампа

    Минобороны раскрыло подробности о новых ударах ВСУ по России

    Останавливавший колонну ВСУ в зоне СВО российский боец подорвался на немецкой мине и выжил

    Блогерше отказались продать вещи в люксовом бутике в Париже из-за паспорта

    Попрощавшийся с жизнью солдат СВО выжил благодаря одному обстоятельству

    Мужчина поехал на концерт любимой группы, получил огнестрельное ранение и не выжил

    Вассерман назвал условие прекращения его розыска на Украине

    Использование АК-12 в качестве средства ПВО показали на видео

    Россияне ринулись скупать «залежавшиеся» Lada и «Москвичи»

    В Раде предложили кандидатуру на отправку на Аляску вместо Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости