Популярный американский рэпер захотел отправиться в тур по России

Американский рэпер Akon заявил о желании отправиться в тур по России

Американский рэпер Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) захотел отправиться в тур по России после того, как выступил в Сочи и Москве. Его слова приводит Telegram-канал Mash.

Исполнитель рассказал, что Россия всегда была для него местом, куда он мечтал вернуться, но не представлялось возможности. Он также заявил, что не боится посещать Сибирь. «Там, наверное, самая сумасшедшая аудитория», — отметил он.

Артист также поблагодарил российских поклонников и добавил, что «с нетерпением ждет возвращения».

Ранее сообщалось, что фанатки Akon подрались за потное полотенце, которое он бросил в толпу во время концерта в Сочи.