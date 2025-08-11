Фанатки подрались за потное полотенце американского рэпера на концерте в Сочи

Shot: На концерте рэпера Akon в Сочи произошла массовая драка фанаток

Фанатки популярного американского рэпера Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) подрались за потное полотенце, которое артист бросил в толпу во время концерта в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, одна из поклонниц поймала полотенце, после чего на нее напали другие девушки. «[Они] пытались разорвать полотенце, чтобы забрать себе хотя бы кусочек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Akon стал свидетелем атаки беспилотных летательных аппаратов в Сочи. Отмечалось, что в это время охрана укрыла автора хита Smack That в ванной комнате, несмотря на желание артиста выйти в лобби отеля и находиться со своим коллективом.