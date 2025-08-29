Помолвочное кольцо Тейлор Свифт оценили минимум в 32 млн рублей

Всемирно известная певица Тейлор Свифт согласилась выйти замуж за игрока в американский футбол Трэвиса Келси после двух лет отношений и показала кадры с помолвки, в том числе роскошное кольцо с огромным бриллиантом. Реакция общественности не заставила себя ждать. На событие отреагировали не только поклонники и журналисты, но и президент США Дональд Трамп, бывший возлюбленный артистки, звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер и даже Google. Почему грядущей свадьбе прочат успех королевской и как Келси и Свифт смогут заработать на ней миллиарды рублей — в материале «Ленты.ру»

Помолвочное кольцо Свифт оценили как минимум в 32 миллиона рублей

«Твоя учительница английского и твой учитель физкультуры женятся», — с этой подписью 35-летняя поп-звезда поделилась фото с помолвки в соцсетях. Избранник Свифт по традиции встал на одно колено и преподнес ей роскошное кольцо с драгоценным камнем, которое артистка продемонстрировала крупным планом. Украшение было изготовлено в ювелирном салоне Artifex Fine и имеет старинную огранку Old Mine Brilliant Cut.

Фото: @taylorswift / @killatrav

Публикация менее чем за 10 минут набрала более миллиона лайков, а кольцо мгновенно стало предметом обсуждений, к которым присоединились эксперты. Ювелир Ронни Агами заявил, что спортсмен выбрал украшение с бриллиантом весом от восьми до десяти карат.

При этом стоимость ювелирного изделия варьируется от 400 до 600 тысяч долларов (от 32 до 48 миллионов рублей).

«Бриллианты старой огранки всегда были желанными и труднодоступными. А кольцо Свифт, скорее всего, сделает их еще более редкими», — отметил Агами.

Во время предложения руки и сердца певица позировала у кованой куполообразной беседки среди пышной зелени и горшков с белыми и розовыми гортензиями и розами. Полученные кадры напоминали сцену из голливудских фильмов. По словам инсайдеров, подобное визуальное оформление оказалось не просто совпадением. Организацией важного события занимался возлюбленный Свифт, который потратил на подготовку много времени и хотел сделать момент помолвки идеальным. Друзья спортсмена отметили, что он изучал нюансы их свадеб, собирал подробности и даже подшучивал над собой по этому поводу.

Инсайдер сказал: "Он романтик", объяснив, что всякий раз, когда друзья обручались или женились, Трэвис донимал их каждой деталью. "Мы спрашивали: "Это у тебя для Pinterest?" — пишет Daily Mail.

Журналистам удалось выяснить, что торжественное событие состоялось на заднем дворе особняка Келси в Линвуде, штат Канзас, стоимость которого составляет 6 миллионов долларов (примерно 482 миллиарда рублей). Основатель компании по планированию свадеб Wedding Erah из Далласа Фархан Фаллахи порассуждал о предполагаемой стоимости мероприятия. По его словам, для такого «масштаба и эстетики» цена цветочного декора составила бы от 18 до 25 тысяч долларов (от 1,4 до 2 миллионов рублей)

«Крупномасштабные инсталляции с первоклассными цветами, логистикой и дизайном могут легко достичь этого уровня, особенно если целью является создание кинематографического, уникального момента, — пояснил Фаллахи.

Образ Свифт для помолвки обошелся в 3,4 миллиона рублей

Певица ответила возлюбленному «да» в довольно сдержанной одежде, несмотря на окружающее пышное убранство. Так, она надела платье длины миди из смесового шелка в черно-белую полоску. Цена наряда с присборенным лифом, юбкой А-силуэта и тонкими бретелями американского бренда Ralph Lauren составляла 398 долларов (около 32 тысяч рублей).

Предмет гардероба так впечатлил поклонников, желающих прикоснуться к жизни своего кумира, что через 20 минут после объявления помолвки был распродан на официальном сайте.

Кроме того, звезда дополнила образ коричневыми босоножками из телячьей кожи на квадратном каблуке французской марки Louis Vuitton по цене 930 долларов (примерно 75 тысяч рублей).

Фото: @taylorswift / @killatrav

Исполнительница не поскупилась на роскошные украшения. На снимках она продемонстрировала браслет Louis Vuitton стоимостью 13,7 тысячи фунтов стерлингов (примерно 1,5 миллиона рублей), часы Cartier Santos Demoiselle с бриллиантами за 13,6 тысячи фунтов стерлингов (примерно 1,5 миллиона рублей), ожерелье Tiffany & Co. за 1,9 тысячи фунтов стерлингов (примерно 206 тысяч рублей) и кольцо Foundrae за тысячу фунтов стерлингов (примерно 108 тысяч рублей).

По заявлениям журналистов, полный образ обошелся знаменитости в 31,4 тысячи фунтов стерлингов (примерно 3,4 миллиона рублей).

В свою очередь, 35-летний тайт-энд «Канзас-Сити Чифс» предстал перед камерой в образе в стиле учеников старшей школы в США. Он надел темно-синюю рубашку поло, белые шорты и коричневые лоферы и продемонстрировал стрижку «ежик».

Признававшийся в ненависти к Тейлор Свифт Трамп поздравил ее с помолвкой

Новость о том, что Свифт обручилась, вызвала небывалый ажиотаж. От реакции на громкое событие не удержался даже президент США Дональд Трамп.

Что ж, желаю им большой удачи. Я считаю, что он отличный игрок и отличный парень, а она, по-моему, потрясающий человек, так что я желаю им большой удачи Дональд Трамп президент США

Примечательно, что во время предвыборной гонки политик не был настолько любезен с артисткой, которая поддержала его оппонентку — кандидатку Камалу Харрис. В сентябре 2024 года он прописными буквами написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter): «Я НЕНАВИЖУ ТЕЙЛОР СВИФТ». В свою очередь, в мае 2025 года на своей платформе Truth Social он заявил: «Кто-нибудь заметил, что с тех пор, как я сказал: "Ненавижу Тейлор Свифт", она перестала быть горячей?»

Не остался в стороне и такой гигант, как Google. После помолвки при введении имени артистки в поисковике появлялась анимация с падающими конфетти. Также на странице с результатами поиска разместилась кнопка-счетчик в виде сердца для поздравления, количество отметок на которой уже превысило 99 миллионов.

О радостном в жизни Свифт событии также высказался ее бывший возлюбленный — звезда культовой саги о вампирах и оборотнях «Сумерки» Тейлор Лотнер. Он опубликовал фото пары в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Это просто безумие. Не могу поверить, что это происходит на самом деле. Я в шоке Тейлор Лотнер актер

В то же время к поздравлениям присоединились представители мультфильма «Шрек», опубликовавшие фото с принцессой Фионой и огром, и полчища фанатов артистки, зовущих себя свифтис (swifties). Поклонники встретили новость о помолвке с улыбкой, слезами и шутками, а также сравнили предстоящую свадьбу с королевской.

«Это странно, но у меня такое чувство, будто моя родная сестра обручилась», «Это будет самое близкое к королевской свадьбе событие за всю историю Америки», «Я так рада за свою близкую подругу Тейлор Свифт», «Незамужние дамы чуть старше 30 лет, сегодня мы потеряли нашего самого сильного солдата», «Тейлор Свифт только что сообщила миру, что она помолвлена, и вы хотите, чтобы я работала?» — писали юзеры.

Американская сеть кофеен Krispy Kreme предложила обрадовавшимся поклонникам поп-звезды бесплатные пончики в честь празднования, сообщив об этом в своих соцсетях. А их коллеги — сеть ресторанов и спорт-баров Buffalo Wild Wings, специализирующаяся на куриных крылышках и различных соусах, — заявили, что готовы взять на себя кейтеринг на свадьбе пары.

Свифт и Келси могут заработать на свадьбе миллиарды рублей

Масштаб помолвки и степень известности пары способствовали тому, чтобы грядущую свадьбу певицы и спортсмена назвали равной королевской.

Если у кого-то и есть альбом с фотографиями свадьбы его мечты, так это у Тревиса Келси. Это будет свадьба века инсайдер

По словам редактора раздела о знаменитостях издания The Knot Сары Хэнлон, бракосочетание организуют в следующем году. «Хронология отношений Тейлор Свифт и Трэвиса Келси на самом деле вполне объяснима, особенно если сравнить ее с нашими данными», — отметила она со ссылкой на исследование Real Wedding Study 2025.

Согласно проведенному анализу, 30 процентов пар встречаются в течение двух лет, прежде чем обручиться, а средняя продолжительность помолвки составляет 15 месяцев. «Если они будут следовать этому графику, то свадьба состоится в ноябре 2026 года», — предположила Хэнлон.

Эксперты пророчат паре баснословную прибыль от их главного торжества. Ведущий международный специалист в области репутации, бренда и политической стратегии Эрик Шиффер указал, что влюбленные смогут выручить более 110 миллионов долларов (около 9 миллиардов рублей). Он отметил, что Свифт и Келси могли бы монетизировать каждую свадебную деталь, однако они слишком дорожат репутацией и создаваемым ими образом.

«Если бы она [Свифт] проявила бесстыдство и назначила цену за каждый лепесток, рынок бы его купил, но она этого не сделает, и такая сдержанность стоит гораздо дороже», — заключил Шиффер.