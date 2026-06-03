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08:13, 3 июня 2026Забота о себе

Врач призвала отказаться от мороженого при одном недуге

Диетолог Ямилова: Мороженое нельзя есть при аллергии на молочный белок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Orissa Humes / Unsplash

Мороженое нельзя употреблять при аллергии на молочный белок. Об этом РИА Новости сообщила главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

Она отметила, что при непереносимости лактозы стоит выбирать безлактозные варианты десерта. «При ожирении и сахарном диабете следует свести потребление мороженого к минимуму», — добавила специалист.

Кроме того, Ямилова поделилась рекомендацией по выбору мороженого — лучше всего выбирать десерт с коротким составом: молоко, сливки, сахар.

Ранее Ольга Ямилова рассказала, что мороженое раскрывает свою пользу за счет того, что является источником кальция и легкоусвояемого белка, а также приносит удовольствие, а оно сказывается на снижении уровня стресса.

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