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08:15, 3 июня 2026Спорт

Сафонов стал самым высокорейтинговым вратарем

Россиянин Сафонов стал самым высокорейтинговым вратарем в компьютерной игре EA FC 26
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Россиянин Матвей Сафонов стал самым высокорейтинговым вратарем в компьютерной игре EA FC 26. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Голкипер сборной России и ПСЖ получил карточку с рейтингом 96. Это произошло в честь победы команды 27-летнего россиянина в Лиге чемпионов. Таким образом, Сафонов поставил рекорд среди всех футболистов из России и бывшего СССР, представленных в Ultimate Team.

Ранее сообщалось, что Сафонов стал самым дорогим российским футболистом. Его трансферная стоимость составляет 30 миллионов евро, по этому показателю он обошел полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

30 мая ПСЖ обыграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти парижане оказались сильнее со счетом 4:3. ПСЖ вместе с Матвеем Сафоновым второй раз подряд стал лучшей командой Европы.

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