Кэти Перри ушла от Орландо Блума ради романа с известным на весь мир политиком. Кто он?

Певица Кэти Перри и экс-премьер-министр Канады Трюдо появились вместе на публике

Джастин Трюдо и Кэти Перри наконец подтвердили свои отношения, появившись вместе перед десятком фотографов. Улыбающаяся пара вышла из кабаре, держась за руки, и удалилась в ожидавший автомобиль под вспышки папарацци. До того как сойтись, звезды прошли через громкие публичные расставания: по слухам, им обоим изменяли бывшие партнеры.

Как познакомились Трюдо и Перри и при чем здесь жена одного из богатейших людей планеты — разбиралась «Лента.ру».

Слухи о романе пары появились еще летом

Впервые слухи о романе Трюдо и Перри появились еще в июле. Тогда исполнительницу запечатлели в компании бывшего премьер-министра Канады на романтическом ужине в ресторане Le Violon в Монреале. Но летом пара никак не комментировала догадки поклонников и журналистов, в отличие от тогдашнего возлюбленного певицы актера Орландо Блума.

После того как в прессе распространилась новость о свидании исполнительницы и политика, пользователи соцсетей стали выкладывать шуточные ИИ-картинки, на которых изображен Блум во время романтического ужина с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Звезда «Пиратов Карибского моря» отреагировал эмодзи в виде аплодисментов на один из таких постов.

Перри лишь подогревала слухи, все чаще выходя в свет в откровенных образах, игнорируя при этом вопросы репортеров о личной жизни. А соцсети знаменитости пестрели кадрами с концертов ее мирового тура Lifetimes

Вместе пару впервые запечатлели только в октябре во время отдыха у берегов Санта-Барбары, Калифорния. Папарацци сняли поцелуй влюбленных на роскошной яхте Caravelle, которая принадлежит Перри.

Джастин Трюдо и Кэти Перри на яхте Caravelle Фото: SWNS / BACKGRID / Legion-media.ru

Вопреки слитым кадрам Трюдо и Перри продолжали хранить молчание и скрывались от вездесущих камер. Только сейчас они наконец появились на публике вместе, отметив 41-й день рождения поп-звезды на свидании в знаменитом кабаре Crazy Horse Paris. После шоу они вышли из зала, держась за руки, фанат подарил певице розу и поздравил с праздником, на что пара улыбнулась и уехала на ожидавшей машине.

По слухам, жена Джеффа Безоса Лорен Санчес познакомила Перри с Трюдо. Жена одного из богатейших людей мира якобы считала, что они идеально подойдут друг другу, и не прогадала, рассказали инсайдеры.

«Я перешла от запуска ракет к запуску романов», — пошутила сама приятельница Перри.

Кэти Перри и Джастин Трюдо на праздновании 41-го дня рождения певицы Фото: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Legion-media.ru

С кем Кэти Перри состояла в отношениях до Джастина Трюдо?

В июле Кэти Перри рассталась с Орландо Блумом после девяти лет отношений, семь из которых они были помолвлены. Они познакомились в начале 2016 года на вечеринке после премии «Золотой глобус», когда Блум случайно решил украсть ее еду.

«Я попросила помощников взять еду с собой и случайно увидела руку парня, который даже не сидел с нами за одним столом. Он просто подлетел к нам и схватил мое блюдо — и я ему заявила что-то вроде: "Эй, это мой бургер!"» — рассказывала певица.

В августе 2020 года у Перри и Блума родилась дочь Дейзи. Они решили, что сосредоточатся на ее воспитании, а свадьбу отложили на более подходящее время

По информации таблоидов, актер и исполнительница сделали все возможное, чтобы преодолеть сложности, которые возникли в их отношениях, но в итоге согласились, что расставание будет для них лучшим решением. Анонимные источники утверждали, что до официального разрыва пара уже несколько месяцев жила раздельно.

Сами знаменитости не говорили о причинах распада, но инсайдеры отмечали, что в последнее время их отношения стали слишком токсичными. «Они расстались полюбовно, потому что почувствовали, что к здоровым отношениям уже не вернуться и лучше жить отдельно», — подчеркивали они.

Кэти Перри и Орландо Блум на премии MTV в 2024 году Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

К тому же журналисты выдвигали предположение, что расставание стало следствием неудач Перри в карьере. Уход из популярного шоу «Американский идол: поиск суперзвезды», провал нового альбома и опасные инциденты в туре вызвали стресс, с которым она тяжело справлялась.

Одной из причин распада медиа также называют полет певицы в космос в составе женского экипажа шаттла New Shepard весной 2025 года. Странное поведение звезды на борту космического корабля и ее слишком бурная реакция сразу после возвращения на Землю быстро стали мемами в соцсетях. Она надеялась найти поддержку у Блума, но вместо нее столкнулась с жесткой критикой.

Джастин Трюдо развелся с женой в 2023 году

В отличие от Перри, Трюдо стал завидным холостяком еще два года назад. В августе 2023 года премьер-министр Канады и его жена Софи Грегуар-Трюдо объявили о раздельном проживании и последующем разводе.

Супруги начали встречаться еще в университете и прожили в браке 18 лет. За это время у них родились трое детей — первенец Ксавье Джеймс, дочь Эллу-Грейс Маргарет и сын Адриен Грегуар.

Пока отец занимался политикой, мать воспитывала детей: учила их иностранным языкам, музицировала на флейте и гитаре, а по мере активизации политических амбиций мужа Софи и вовсе оставила карьеру на телевидении.

Джастин Трюдо и Софи Грегуар в мае 2023 года Фото: Dan Charity / Reuters

После избрания Джастина Трюдо премьером его жена активно занялась выполнением своих обязанностей первой леди, в том числе благотворительностью. В прессе Джастина и Софи называли самой сексуальной политической парой после четы Кеннеди.

После развода по решению Джастина и Софи дети будут жить с отцом — так же, как жили с отцом сам Трюдо и его братья. Причиной расторжения брака, по официальной версии, стало неприятие Софи решения ее мужа избираться на третий срок.

Но позже в сети также появились слухи, что женщина переехала к любовнику, 48-летнему детскому хирургу Маркосу Беттолли, задолго до официального объявления о разводе. Врач в это время тоже был женат, однако в апреле 2023 года его супруга подала на развод.

Сам же Джастин Трюдо отмечал, что они с экс-супругой остаются в теплых отношениях. Политик особо оговорил, что ради благополучия его детей просит журналистов и пользователей соцсетей относиться с уважением к частной жизни семьи.