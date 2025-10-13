Ценности
Интимный момент полуобнаженных Кэти Перри и Джастина Трюдо попал на фото

Папарацци Daily Mail заметили певицу Перри и политика Трюдо в откровенном виде
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Кэти Перри и бывший премьер Канады Джастин Трюдо в откровенном виде попали в объектив папарацци. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

Пару заметили во время прогулки на роскошной яхте поп-исполнительницы Caravelle у берегов Санта-Барбары, Калифорния. 40-летняя Перри предстала перед камерами в черном купальнике, а 53-летний Трюдо — в одних синих джинсах.

Уличным фотографам удалось запечатлеть интимный момент полуобнаженных знаменитостей. На размещенных кадрах видно, как политик целует артистку в щеку и рукой сжимает ее ягодицы.

В августе сообщалось, что Кэти Перри опубликовала откровенные снимки на фоне слухов о романе с Джастином Трюдо. Тогда певица снялась в облегающем платье без бюстгальтера.

    Все новости