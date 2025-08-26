Кэти Перри показала фото без бюстгальтера на фоне слухов о романе с Джастином Трюдо

Американская певица Кэти Перри показала фото в откровенном образе на фоне слухов о романе с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница опубликовала кадры, на которых она позирует без бюстгальтера в блестящем платье облегающего кроя. Известно, что в таком образе знаменитость выступала на концерте в Майами в рамках тура Lifetimes. Визажистом Пэрри выступила Александра Френч, а стилистом по волосам — Эндрю Ли.

Известно, что Перри заподозрили в романе с известным политиком в июле. Тогда ее запечатлели в компании известного политика на романтическом ужине в Монреале. «40-летняя певица и 53-летний Трюдо были замечены в изысканном ресторане Le Violon в понедельник, 28 июля», — говорилось в прессе.

