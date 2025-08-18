Кэти Перри ударило током на концерте

Певицу Кэти Перри ударило током во время акробатического номера на концерте

Американскую певицу Кэти Перри ударило током прямо во время концерта. Видео опубликовал таблоид Buzzing Pop в социальной сети X (Twitter).

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как Перри поднимается на специальном механизме над сценой, после чего дергается от удара током. Подробности самочувствия артистки не сообщаются.

Известно, что в июле Кэти чуть не упала на зрителей на своем концерте в Сан-Франциско. Артистка сидела на летающей над залом стрекозе, когда реквизит вдруг резко начал падать вниз. Певица прекратила исполнять композицию Fireworks, но вскоре жестом руки дала понять, что с ней все в порядке. Тогда Перри смогла продолжить концерт.

Ранее стало известно, что Кэти Перри спровоцировала слухи о романе с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо на фоне новостей о расставании со звездой «Пиратов Карибского моря» Орландо Блумом.