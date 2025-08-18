Культура
16:51, 18 августа 2025Культура

Кэти Перри ударило током на концерте

Певицу Кэти Перри ударило током во время акробатического номера на концерте
Андрей Шеньшаков

Фото: Chris Young / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американскую певицу Кэти Перри ударило током прямо во время концерта. Видео опубликовал таблоид Buzzing Pop в социальной сети X (Twitter).

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как Перри поднимается на специальном механизме над сценой, после чего дергается от удара током. Подробности самочувствия артистки не сообщаются.

Известно, что в июле Кэти чуть не упала на зрителей на своем концерте в Сан-Франциско. Артистка сидела на летающей над залом стрекозе, когда реквизит вдруг резко начал падать вниз. Певица прекратила исполнять композицию Fireworks, но вскоре жестом руки дала понять, что с ней все в порядке. Тогда Перри смогла продолжить концерт.

Ранее стало известно, что Кэти Перри спровоцировала слухи о романе с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо на фоне новостей о расставании со звездой «Пиратов Карибского моря» Орландо Блумом.

