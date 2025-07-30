Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:10, 30 июля 2025Культура

Кэти Перри заподозрили в романе с известным политиком

RadarOnline: Кэти Перри сходила на свидание с экс-премьер-министром Канады Трюдо
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Кэти Перри спровоцировала слухи о романе с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо на фоне новостей о расставании со звездой «Пиратов Карибского моря» Орландо Блумом. Об этом пишет RadarOnline.

По данным источника, поп-звезду заметили в компании известного политика на романтическом ужине в Монреале. «40-летняя певица и 53-летний Трюдо были замечены в изысканном ресторане Le Violon в понедельник, 28 июля», — говорится в материале.

Слухи о серьезном разладе в отношениях Блума и Перри появились в июне 2025 года. Журналисты таблоида People сообщили, что актер и певица сделали все возможное, чтобы преодолеть сложности, которые возникли в их отношениях, но в итоге пришли к выводу, что расставание будет для них лучшим решением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Люди плакали и молились». Как жители Камчатки пережили сильнейшее за десятилетия землетрясение?

    В Совфеде высказались о судьбе «всей оставшейся Украины»

    Обрушившая гнев на лежавшего на диване мужа россиянка получила 10-летний срок

    Захарова назвала оскорблением заявления главы МИД Австрии

    Первая австралийская ракета-носитель упала

    Мощное землетрясение на Камчатке вынудило ведущих покинуть студию в прямом эфире

    В Конгрессе США назвали геноцидом действия Израиля в секторе Газа

    На Камчатке жителей потрескавшихся домов пообещали расселить

    В российском регионе дотла сгорели цыганские дома

    Одна страна БРИКС отреагировала на угрозы американских пошлин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости