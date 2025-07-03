Кэти Перри и Орландо Блум расстались, утверждают их друзья и желтая пресса. Что между ними произошло?

Таблоид People: Кэти Перри и Орландо Блум окончательно расстались

Актер Орландо Блум и певица Кэти Перри приняли решение расстаться, утверждают в светских хрониках в последние дни. Источники, на которые ссылаются в таких материалах, сообщают, что разрыв Перри и Блума не стал неожиданностью для их родных, поскольку в последние месяцы между ними наблюдалась определенная напряженность. Однако для поклонников звездной пары эта новость стала шоком. «Лента.ру» разбиралась, откуда взялись слухи о кризисе в отношениях знаменитостей, и выясняла, почему они расстались.

Когда Кэти Перри и Орландо Блум расстались?

Слухи о серьезном разладе в отношениях Блума и Перри появились в июне 2025 года. Журналисты таблоида People сообщили, что актер и певица сделали все возможное, чтобы преодолеть сложности, которые возникли в их отношениях, но в итоге пришли к выводу, что расставание будет для них лучшим решением.

Подтверждают это и анонимные источники, рассказавшие другим изданиям, что Блум и Перри уже несколько месяцев живут раздельно. Причиной разлада в звездной паре они называли то, что в последнее время их отношения стали слишком токсичными.

Они расстались полюбовно, потому что почувствовали, что к здоровым отношениям уже не вернуться и что лучше жить отдельно. Кэти не воспринимает расставание легкомысленно. Она, конечно, расстроена, но рада, что ей не придется проходить через еще один развод, ведь это было худшее время в ее жизни Издание US Weekly

Что стало причиной кризиса в их отношениях?

Пока Перри и Блум воздерживаются от комментариев по поводу их разрыва, некоторые медиа выдвигают предположение, что расставание стало следствием неудач певицы в карьере в последние месяцы. Уход из популярного шоу «Американский идол: поиск суперзвезды», провал нового альбома и трудности с мировым турне вызвали стресс, с которым ей было очень трудно справляться.

«Не так уж много людей, на которых она могла бы выплеснуть эмоции. Очевидно, она могла это сделать с Орландо, но из-за работы и воспитания детей их отношения в последнее время сильно осложнились», — рассказал анонимный источник изданию Daily Mail

Кэти Перри и Орландо Блум, 2024 год. Фото: Noam Galai / Getty Images for MTV

По словам этого же анонимного источника, последней каплей, которая окончательно привела к разрыву, стало то, что Перри полетела в космос в составе женского экипажа шаттла New Shepard весной 2025 года.

Странное поведение певицы на борту космического корабля и ее слишком бурная реакция сразу после возвращения на Землю стали предметом насмешек и мемов в сети. Она надеялась найти поддержку у Блума, но вместо нее получила лишь жесткую критику.

Орландо сказал ей, что все это выглядело нелепо и унизительно. Он произнес эти слова в разгар ссоры, и, конечно, она была задета. Представьте, что вы отправились в космос, а ваш партнер этим не просто не впечатлен, он еще и критикует вас Источник, близкий к Кэти Перри

Сколько лет продлились отношения Блума и Перри?

В общей сложности Перри и Блум были вместе девять лет, семь из которых они были помолвлены. Они познакомились в начале 2016 года на вечеринке после премии «Золотой глобус». Примечательно, что Блум, который, к слову, старше Перри на восемь лет, не особо интересовался ее творчеством, а сама певица обратила на него внимание лишь потому, что тот случайно решил украсть ее еду.

Я попросила помощников взять еду с собой и случайно увидела руку парня, который даже не сидел с нами за одним столом. Он просто подлетел к нам и схватил мое блюдо — и я ему заявила что-то вроде: «Эй, это мой бургер!» Кэти Перри

Спустя месяц после первой встречи Перри и Блума все чаще стали видеть вместе на публичных мероприятиях, где они без стеснения демонстрировали нежные чувства. В мае того же 2016 года они официально подтвердили, что встречаются. Правда, через восемь месяцев после этого они расстались.

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: @orlandobloom

Однако после разрыва Блум и Перри не перестали общаться. Они то и дело попадали в объектив папарацци, когда весело проводили время в компании друг друга, вместе ездили в отпуск. Со временем они снова сблизились. В 2019 году, в день Всех влюбленных, актер и певица объявили о помолвке.

Правда, за семь лет до свадьбы дело так и не дошло. Сначала помешали несовпадающие рабочие графики, затем — пандемия коронавируса и беременность Перри

В августе 2020 года у Перри и Блума родилась дочь Дейзи. Они решили, что сосредоточатся на ее воспитании, а свадьбу отложили на более подходящее время. В интервью, социальных сетях и на красных дорожках мероприятий все эти годы они демонстрировали, как сильно любят и уважают друг друга, и делились опытом счастливого родительства.

Кэти Перри и Орландо Блум, 2019 год. Фото: Amy Sussman / FilmMagic / Getty Images

Однако на деле, как следует из рассказов различных анонимных источников, с которыми пообщались журналисты, отношения звездной пары оказались отнюдь не такими идеальными, какими они хотели их показать, а проблем накопилось столько, что преодолеть их не удалось.

Когда в 2025 году появились первые слухи о их расставании, Блум предпочел исчезнуть из поля зрения журналистов, чтобы сфокусироваться на себе. По словам инсайдеров, пытаться вернуть отношения он не планирует.

Перри же уважает его решение и не намерена его переубеждать. Вместо этого она сосредоточилась на своем музыкальном турне по Австралии. При этом оба артиста постарались сохранить дружеские отношения ради дочери, с которой стремятся проводить как можно больше времени.