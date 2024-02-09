Жена канадского премьера переехала к любовнику еще до развода

Daily Mail: супруга премьера Канады Трюдо еще до развода переехала к любовнику

Софи Трюдо, супруга канадского премьер-министра Джастина Трюдо, переехала к любовнику задолго до официального объявления о разводе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Политик объявил о расставании с женой в августе 2023 года. Решение, по его словам, было принято после «множества многозначительных и сложных бесед».

Позднее выяснилось, что у Софи Трюдо был любовник — 48-летний детский хирург Маркос Беттолли. Он также был женат, однако в апреле 2023 года его супруга подала на развод.

Из ее заявления следует, что к тому времени Беттолли и Трюдо жили вместе. Более того, супруга премьера успела встретиться с детьми любовника, что, по мнению его жены, вызвало у них дискомфорт и тревогу.

Напрямую имя Софи Трюдо в ее заявлении о разводе не упоминалось. В документе супругу премьера называют «известным лицом, которое привлекает существенное внимание прессы и обладает высокими требованиями к обеспечению безопасности».

Джастин Трюдо и Софи Грегори поженились в 2005 году. У них есть трое детей 15, 14 и 9 лет.

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