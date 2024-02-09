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16:48, 9 февраля 2024Из жизни

Жена канадского премьера переехала к любовнику еще до развода

Daily Mail: супруга премьера Канады Трюдо еще до развода переехала к любовнику

Фото: Blair Gable / Reuters

Софи Трюдо, супруга канадского премьер-министра Джастина Трюдо, переехала к любовнику задолго до официального объявления о разводе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Политик объявил о расставании с женой в августе 2023 года. Решение, по его словам, было принято после «множества многозначительных и сложных бесед».

Позднее выяснилось, что у Софи Трюдо был любовник — 48-летний детский хирург Маркос Беттолли. Он также был женат, однако в апреле 2023 года его супруга подала на развод.

Из ее заявления следует, что к тому времени Беттолли и Трюдо жили вместе. Более того, супруга премьера успела встретиться с детьми любовника, что, по мнению его жены, вызвало у них дискомфорт и тревогу.

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Напрямую имя Софи Трюдо в ее заявлении о разводе не упоминалось. В документе супругу премьера называют «известным лицом, которое привлекает существенное внимание прессы и обладает высокими требованиями к обеспечению безопасности».

Джастин Трюдо и Софи Грегори поженились в 2005 году. У них есть трое детей 15, 14 и 9 лет.

Ранее сообщалось, что консультант-психолог по отношениям Дженнифер Ковальски считает истинной причиной распада звездных пар недостаток общения между партнерами. По ее словам, счастливую личную жизнь не гарантируют ни ухоженный внешний вид, ни шикарный гардероб, ни дорогая недвижимость.

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      Олег Парамонов
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