Психолог рассказал о настоящей причине разводов знаменитостей

Психолог Ковальски: знаменитости разводятся из-за недостатка общения

Ухоженный внешний вид, нестареющая кожа, шикарный гардероб и дорогая недвижимость не гарантируют счастливую личную жизнь, уверена консультант-психолог по отношениям Дженнифер Ковальски. О настоящей причине разводов знаменитостей она рассказала изданию The Independent.

По мнению Ковальски, как и во многих обычных семьях, у звездных пар начинаются проблемы из-за недостатка общения между партнерами. «Чтобы добиться успеха, вы должны уметь общаться друг с другом. В отношениях также должна быть последовательность; вам нужно знать, что кто-то всегда будет рядом с вами», — считает психолог.

Специалистка отметила, что известные люди вынуждены проводить много времени вдали от партнеров. «В паре люди растут и развиваются вместе. Что происходит, когда между партнерами большое расстояние? Они растут и развиваются порознь, и я не думаю, что они действительно знают друг друга, когда вновь встречаются», — полагает психолог.

За последнее время распалось несколько знаменитых пар: певица Ариана Гранде и ее муж Далтон Гомес разошлись после двух лет брака, певица Тейлор Свифт и ее партнер Джо Олвин расстались спустя шесть лет отношений. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи Грегуар Трюдо заявили о разводе спустя 18 лет брака.