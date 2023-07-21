Стало известно о новом романе Арианы Гранде после расставания с мужем

Ариана Гранде вступила в отношения с актером Итаном Слейтером после расставания с мужем

Стало известно о новом романе Арианы Гранде после расставания с супругом, агентом по недвижимости Далтоном Гомесом. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, избранником артистки стал актер и звезда Бродвея Итан Слейтер. Пара познакомилась во время съемок фильма «Злая» и, предположительно, вступила в отношения в марте. До романа Слейтер состоял в браке с певицей Лилли Джейн, которая родила ему сына в прошлом году.

Что касается отношений Гранде и Гомеса, то, по словам источников, разрыв пары произошел в январе этого года. Официально певица и риелтор еще не развелись: процесс находится на стадии подготовки документов. Сообщается, что бывшие возлюбленные сумели сохранить дружеские отношения, а сам Гомес давно встречается с другими девушками. Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости в мае 2021 года.

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