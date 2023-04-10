Тейлор Свифт рассталась с возлюбленным после шести лет отношений

Page Six: Тейлор Свифт рассталась с возлюбленным Джо Элвином после шести лет отношений

Американская певица Тейлор Свифт рассталась с возлюбленным, британским актером Джо Элвином после шести лет отношений. Об этом сообщает Page Six.

По словам источника издания, пара рассталась еще несколько недель назад. Отмечается, что бывшие возлюбленные завершили отношения на дружеской ноте. «Это не было чем-то драматичным. [Отношения] просто шли своим чередом», — добавил собеседник Page Six.

Свифт и Элвин познакомились на ежегодном благотворительном балу Met Gala в 2016 году, спустя несколько месяцев стало известно об их романе.

Ранее сообщалось, что американская актриса Риз Уизерспун официально подала на развод с мужем Джимом Тотом после 12 лет брака. Согласно протоколу судебного заседания, актриса назвала основной причиной развода непримиримые разногласия. Уизерспун вышла замуж за Тота 26 марта 2011 года. Спустя год у пары родился сын.