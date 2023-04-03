TMZ: Риз Уизерспун официально подала на развод с Джимом Тотом

Американская актриса Риз Уизерспун официально подала на развод с мужем Джимом Тотом после 12 лет брака. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на официальные документы.

Согласно протоколу судебного заседания, актриса назвала непримиримые разногласия основной причиной развода. Отмечается, что в 2011 году Уизерспун и Тот подписали брачный договор, который является действительным и предусматривает «адекватные и достаточные положения» для их активов и долгов.

В документах также указывается, что бывшая пара, которая воспитывает десятилетнего сына, должна будет зарегистрироваться на занятия для родителей. Затем у них будет 60 дней, чтобы представить в суд свидетельство об их прохождении.

Ранее Уизерспун сообщила о своем решении в соцсетях, добавив, что прийти к этому было очень непросто. «Мы провели так много замечательных лет вместе и движемся вперед с глубокой любовью, добротой и взаимным уважением ко всему, что мы создали вместе», — подчеркнула она.

Актриса вышла замуж за агента Джима Тота 26 марта 2011 года. Спустя год у пары родился сын. В 1999-2008 годах Уизерспун была замужем за актером Райаном Филлиппом. В этом браке она родила двоих детей — дочь Аву и сына Дикона.