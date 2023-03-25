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06:00, 25 марта 2023Культура

Риз Уизерспун решила развестись с мужем после 12 лет брака

Актриса Риз Уизерспун решила развестись с мужем после 12 лет брака
Риз Уизерспун

Риз Уизерспун. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Риз Уизерспун решила развестись с мужем Джимом Тотом после 12 лет брака. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда фильма «Блондинка в законе» призналась, что данное решение было очень непростым. «Мы провели так много замечательных лет вместе и движемся вперед с глубокой любовью, добротой и взаимным уважением ко всему, что мы создали вместе», — подчеркнула она.

Уизерспун также отметила, что в настоящее время главным является счастье их общего сына.

Риз Уизерспун вышла замуж за агента Джима Тота 26 марта 2011 года. Спустя год у пары родился сын. В 1999-2008 годах актриса была замужем за актером Райаном Филлиппом. В этом браке она родила двоих детей.

В октябре сообщалось, что Уизерспун продала поместье, расположенное в США, за миллионы долларов. Поместье расположено в престижном районе города Нэшвилла Белл Мид (Belle Meade).

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Марина Совина
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