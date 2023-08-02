Премьер Канады расстался с женой после 18 лет брака

Премьер Канады Трюдо заявил, что расстался с женой Софи после 18 лет брака

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что расстался со своей женой Софи после 18 лет брака. Об этом сообщает телеканал Sky.

Как рассказал Трюдо, решение расстаться они приняли после «множества многозначительных и сложных бесед». «Как всегда, мы остаемся близкой семьей с глубокой любовью и уважением друг к другу и ко всему, что мы построили и продолжаем строить», — подчеркнул он.

В офисе премьера сообщили, что супруги подписали соглашение о раздельном проживании. «Они работали над тем, чтобы в связи с их решением были предприняты все юридические и этические шаги, и будут продолжать делать это в будущем», — пояснили там.

Джастин Трюдо и Софи Грегори поженились в 2005 году. У них есть трое детей 15, 14 и 9 лет.

