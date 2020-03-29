Жена канадского премьера излечилась от коронавируса

Супруга канадского премьер-министра Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо излечилась от коронавируса. Об этом она написала в Facebook.

Она отметила, что чувствует себя намного лучше и уже получила заверение от лечащего врача о том, что здорова. Трюдо поблагодарила за поддержку и призвала граждан к соблюдению физической дистанции и попросила поддерживать связь друг с другом с помощью социальных сетей.

Жена канадского премьера также выразила уверенность, что текущий кризис можно преодолеть, однако необходимо помнить о рекомендациях врачей и оставаться дома.

12 марта Трюдо сообщил, что будет находиться дома в режиме самоизоляции, поскольку его супруга Софи заразилась коронавирусом. Изначально врачи рекомендовали главе правительства пробыть на домашнем карантине 14 дней, однако 26 марта он сообщил, что продолжит находиться в изоляции по совету докторов.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. На данный момент в стране заразились 5,7 тысячи человек, 61 заболевший умер, 466 вылечились.

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