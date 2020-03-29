Жена канадского премьера излечилась от коронавируса

Супруга канадского премьер-министра Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо излечилась от коронавируса. Об этом она написала в Facebook.
Она отметила, что чувствует себя намного лучше и уже получила заверение от лечащего врача о том, что здорова. Трюдо поблагодарила за поддержку и призвала граждан к соблюдению физической дистанции и попросила поддерживать связь друг с другом с помощью социальных сетей.
Жена канадского премьера также выразила уверенность, что текущий кризис можно преодолеть, однако необходимо помнить о рекомендациях врачей и оставаться дома.
12 марта Трюдо сообщил, что будет находиться дома в режиме самоизоляции, поскольку его супруга Софи заразилась коронавирусом. Изначально врачи рекомендовали главе правительства пробыть на домашнем карантине 14 дней, однако 26 марта он сообщил, что продолжит находиться в изоляции по совету докторов.
Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. На данный момент в стране заразились 5,7 тысячи человек, 61 заболевший умер, 466 вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения