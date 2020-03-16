Канада закрыла границы

Правительство Канады приняло решение закрыть границы в стране в связи с продолжающимся распространением коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо в обращении к нации, передает ТАСС.

«Мы запрещаем въезд в Канаду негражданам Канады и тем, у кого нет вида на жительство», — сказал Трюдо. Премьер уточнил, что граница будет открыта для дипломатов, членов семей граждан Канады, экипажей самолетов и граждан США. Премьер-министр также подчеркнул, что граница с США пока останется открытой, но лишь для канадцев и американцев.

Кроме того, с 18 марта международные рейсы будут принимать только четыре аэропорта — в Ванкувере, Калгари, Монреале и Торонто. Также авиакомпаниям запретят перевозить тех пассажиров, у которых есть первые признаки заражения коронавирусом. Все, кому разрешен въезд в Канаду, должны будут 14 дней находиться на домашнем карантине.

Ранее сообщилось, что у жены канадского премьер-министра Софи Грегуар-Трюдо подтвердили коронавирус. Она почувствовала признаки вирусного заболевания после того, как вернулась из Великобритании. Тогда канадский премьер решил перейти в режим самоизоляции и работать из дома.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается более 179 тысяч случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день скончались более 7 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!