У жены премьер-министра Канады подтвердили коронавирус

У жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи подтвердили коронавирус, сообщает Associated Press.

Софи Грегуар-Трюдо почувствовала признаки вирусного заболевания после того, как вернулась из Великобритании. Тогда канадский премьер решил перейти в режим самоизоляции и работать из дома.

Ранее власти Канады приняли решение отменить чемпионат мира по фигурному катанию из-за пандемии COVID-19, вызванной новым типом коронавируса. Чемпионат должен был пройти с 18 по 22 марта.

По последним данным, в мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Более 4,7 тысячи больных скончались, более 68 тысяч вылечились. В США вирус выявлен более чем у 1,6 тысячи человек.

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