Диснейленд закроют из-за коронавируса

Диснейленд в американском городе Анахайм, штат Калифорния, закроют на время из-за коронавируса. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на заявление The Walt Disney Company.

Парк приостановит работу в субботу, 13 марта. В понедельник, 16 марта, закроются отели на прилегающей к Диснейленду территории. Предположительно, они не будут работать до конца месяца. Всем, кто уже забронировал места в отеле, вернут деньги. Также администрация парка пообещала все это время выплачивать зарплату сотрудникам. В заявлении сказано, что на территории парка не было выявлено ни одного случая заражения.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 128,3 тысячи случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 80,9 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 4718 человек, больше 68 тысяч — излечились.

В Калифорнии зарегистрировано 179 случаев заражения коронавирусом нового типа, а также четыре смертельных случая, еще двое — излечились. Всего в США вирус выявлен более чем у 1,6 тысячи человек.

