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21:17, 9 мая 2024Россия

Ветеран не получил воды на параде в российском городе и обвинил в этом заммэра

Томский ветеран обвинил заммэра в том, что тот не пустил к нему девушку с водой

98-летний ветеран Великой Отечественной войны Федор Бондаренко из Томска не получил воды во время парада Победы. На своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» пенсионер обвинил в произошедшем заммэра города.

Как рассказал ветеран, воду ему несла девушка, которую чиновник выгнал с трибуны, что бы та не портила «картинку для телевидения». На опубликованных на странице пенсионера кадрах видно, как россиянке не дают пройти к Бондаренко. «Как итог, скорая к трибуне, высокое давление и обезвоживание. Сейчас лежу дома с температурой 38», — рассказал пенсионер.

Он выразил надежду, что ветераны специальной военной операции в старости будут пользоваться уважением у властей, «которые не запретят во время Парада им передать воду».

Telegram-канал Baza выяснил, что речь идет о заммэра города по социальной политике Константине Чубенко. По словам очевидцев, Бондаренко стало плохо и зрители попросили его помощницу принести ветерану воды, однако чиновник не пустил ее обратно на трибуну.

Другой помощник ветерана рассказал изданию, что Бондаренко с самого утра чувствовал себя плохо. Он также заявил, что девушку с водой не пропустили «со словами, что она якобы портит картинку».

Ситуацию прокомментировал мэр Томска Дмитрий Махиня. «Знаю лично, как был организован питьевой режим на параде, но, если были какие-то неудобства, разберусь, — написал он в Telegram. — Если мой заместитель мешал принести ветерану воды, приму меры».

Градоначальник заверил, что будут изучены записи с камер и опрошены свидетели. Махиня добавил, что совет ветеранов Томска уже встретился с Бондаренко, и ветеран «чувствует себя неплохо».

Ранее в Новосибирске 98-летний ветеран Великой Отечественной войны попал в реанимацию после избиения в частном доме престарелых. По словам дочери пенсионера, сиделки рассказали ей, что ее отца били двое молодых мужчин. Она высказала подозрение, что речь шла о сотрудниках пансионата.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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