В России 98-летний ветеран попал в реанимацию после избиений в доме престарелых

KP.RU: в Новосибирске ветеран попал в реанимацию после избиений в частном доме престарелых

В Новосибирске 98-летний ветеран Великой Отечественной войны попал в реанимацию после избиения в частном доме престарелых, пишет KP.RU.

Россиянина устроила в учреждение его дочь. Она пояснила, что не имела возможности совмещать работу преподавателя с уходом за пожилым человеком и обратилась за помощью. По словам женщины, директор пансионата пообещала, что ее родственника будут содержать в курортных условиях.

«Нашла частный дом престарелых "Ремели" на улице Инской: мне понравились отзывы, директор была убедительной. Помимо ухода обещала пятиразовое питание, аниматоров, творческие вечера и мастер-классы», — поделилась дочь пенсионера.

Спустя какое-то время россиянку перестали пускать к отцу под предлогом начавшегося карантина. Позже с ней связалась доброжелательница и посоветовала забрать ветерана, поскольку того якобы подвергают многочисленным издевательствам.

Когда женщине удалось прорваться в учреждение, она увидела исхудавшего и неухоженного отца. «Сиделки сказали мне, что папу били двое молодых мужчин, подозреваю — сотрудники пансионата. Отец подтвердил, что его били, но подробности объяснить не смог», — рассказала она.

После переезда женщина вызвала отцу-ветерану врача из частной клиники, тот зафиксировал синяки, ушибы, гематомы по всему телу. Дочь обратилась в полицию, однако там в судмедэкспертизе для родственника ей отказали.

После пребывания в пансионате у ветерана оказалось подорвано здоровье, его определили в реанимацию. Дочь призналась, что заплатила директору учреждения 62 тысячи рублей — за три месяца вперед.

Ситуацией заинтересовались новосибирские следователи, была организована доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что жителя Севастополя задержали за избиение пенсионера ФСБ из-за буквы Z на автомобиле.

