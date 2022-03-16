Севастополец избил пенсионера ФСБ за букву Z на автомобиле

Житель Севастополя задержан полицией за избиение пенсионера ФСБ из-за буквы Z на машине

Сотрудники МВД выявили жителя Севастополя, который в местном магазине напал на пожилого мужчину и избил его. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

Задержан 36-летний мужчина, ударивший пенсионера по лицу. Мотивом нападения стала буква Z на автомобиле ветерана ФСБ, уточнил источник агентства.

МВД публикует видео инцидента в продуктовом магазине и задержание подозреваемого.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые приходят в дом и выводят оттуда мужчину. Также есть запись с камеры видеонаблюдения из магазина, на которой видно, как подозреваемый бьет пожилого мужчину.

Буква Z, уточняет РИА Новости, стала неофициальным символом поддержки спецоперации России на Украине. Z — один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в спецоперации.