В штаб-квартире ООН зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Сотрудница постоянного представительства Филиппин при ООН заразилась коронавирусом, сообщает ТАСС.

Это первый зафиксированный случай обнаружения заболевания в штаб-квартире ООН. Отмечается, что дипмиссия закрыта, и все ее сотрудники будут оставаться дома на карантине.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 127,8 тысячи случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 80,9 тысячи из них — в Китае. Во Франции заразились 2284 человека. Жертвами инфекции по всему миру стали 4718 человек, больше 68 тысяч — излечились. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.

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