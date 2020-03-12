Боливия приостановит авиасообщение с Европой в связи с обострением ситуации с коронавирусом, заявила временный президент страны Жанин Аньес. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение об ограничении вступит в силу в субботу, 14 марта. Кроме того, будут временно приостановлены занятия в школах и университетах по всей стране.

Также власти Боливии запретили проводить в стране массовые мероприятия с участием более тысячи человек, включая концерты, культурные и спортивные мероприятия, манифестации.

Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Ее симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 80,9 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 4718 человек, больше 68 тысяч — излечились.

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