У двух российских туристов в Израиле обнаружили коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что два новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы у туристов, прилетевших из Москвы. Они прибыли в Тель-Авив 3 марта. Также Минздрав отметил, что на территории Израиля зарегистрировано более 100 случаев заражения.

Ранее 12 марта сообщалось, что за последние сутки в России зарегистрировано еще шесть случаев заражения коронавирусом.

10 марта Израиль фактически закрыл въезд для туристов из России и других стран из-за коронавируса SARS-CoV-2. В разъяснении израильского министерства туризма говорится, что все прибывающие в страну должны отправиться на обязательный карантин длиной в две недели. Сообщалось, что действие этого распоряжения властей начнется 12 марта и продлится по меньшей мере до 26 марта.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразилось более 130 тысяч человек. Больше 4,7 тысяч скончались, а 68,6 тысяч — вылечились. В Италии число заразившихся составляет 12,4 тысячи человек. В первой восьмерке по числу заболевших находятся четыре европейских страны: Италия, Франция, Испания и Германия. В России известно о 34 случаях заражения коронавирусом.

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