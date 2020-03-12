СМИ сообщили о проверке президента Бразилии на коронавирус

Ряд бразильских и аргентинских СМИ, в частности Politico.mx и Nexofin, ошибочно сообщили, что президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Затем издания исправили эту информацию, указав, что он только проходит исследование.
На то, что СМИ поспешили рассказать о заразившемся бразильском лидере, обратила внимание журналистка El Universal Соланж Маркес в Twitter. Она проверила информацию и подтвердила, что результатов все еще нет.
Ранее в окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.
Известно, что они с президентом Болсонару в минувшие выходные посещали США, где проводили встречу с главой США Дональдом Трампом. Симптомы заболевания у Вайнгартена появились после посещения штаб-квартиры Южного командования вооруженными силами США в Майами. В связи с этим президент Бразилии был помещен под наблюдение.
Изначально в тексте новости «Ленты.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ утверждалось, что Болсонару заразился коронавирусом. Эта информация не нашла подтверждения, в связи с чем редакция изменила заголовок и содержание новости. Приносим свои извинения читателям.