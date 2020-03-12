В окружении президента Бразилии нашли коронавирус

В окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом — инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена. Об этом сообщает Folha de S.Paulo.

Известно, что они вместе с президентом Жаиром Болсонару в минувшие выходные посещали США, где проводили встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Симптомы заболевания у Вайнгартена появились после посещения штаб-квартиры Южного командования вооруженными силами США в Майами. В связи с этим президент Бразилии помещен под наблюдение.

В середине декабря 2019 года у Болсонару заподозрили рак кожи, однако затем диагноз не подтвердился. Президент Бразилии посетил больницу, и ему удалили родинку из уха.

По последним данным, в мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 4,7 тысячи больных скончались, более 68 тысяч вылечились. В России известно о 28 случаях заражения коронавирусом. Четверо россиян и двое китайцев уже поправились и выписаны из больниц.

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