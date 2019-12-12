Президент Бразилии рассказал о подозрении на рак

Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о подозрении на рак кожи. Об этом сообщает Reuters.

Болсонару сообщил, что был у врача, где ему удалили родинку из уха. Он также уточнил, что чувствует себя хорошо, но ему посоветовали отменить поездку в город Сальвадор из-за истощения.

Ранее, в августе, стало известно об обнаружении рака легких у президента Уругвая Табаре Васкеса. Тогда он рассказал, что злокачественное образование нашли в правом легком, однако самочувствие у него отличное.

Жаир Болсонару стал главой государства 28 октября 2018 года. Он сторонник военной диктатуры и выступает за смертную казнь. Политик также известен крайне правыми взглядами, скандальными и оскорбительными высказываниями. В 2017 году его приговорили к штрафу за то, что во время перебранки с депутатом Марией до Розарио, которая назвала его насильником, он заявил, что «она даже не достойна быть изнасилованной им».

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