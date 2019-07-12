Президент Бразилии предложил сыну высокий пост

Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил должность посла страны в США своему сыну, сообщает BBC News.

35-летний Эдуардо Болсонару уже заседает в парламенте страны и является советником отца по международным делам. Он рассказал репортерам, что согласится занять этот пост, если ему поступит официальное предложение. В этом случае ему придется покинуть кресло конгрессмена.

Как сообщает издание, сына президента считают «теневым министром иностранных дел» и приписывают ему влияние на внешнеполитический курс Бразилии. Как и его отец, он придерживается проамериканских взглядов и открыто поддерживает Израиль, что ранее было несвойственно бразильским политическим лидерам.

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В марте текущего года Болсонару приехал с визитом к президенту США Дональду Трампу и во время ужина в Белом доме рассказал, что всегда мечтал «очистить Бразилию от коммунистов».

Ультраправый политик Жаир Болсонару был избран президентом страны 28 октября 2018 года. Он сторонник военной диктатуры и выступает за смертную казнь. Политик также известен крайне правыми взглядами, скандальными и оскорбительными высказываниями. В 2017 году его приговорили к штрафу за то, что во время перебранки с депутатом Марией до Розарио, которая назвала его насильником, он заявил, что «она даже не достойна быть изнасилованной им».

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