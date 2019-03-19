Президент Бразилии призвал покончить с коммунизмом

Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал покончить с коммунизмом. Такое заявление он сделал в ходе своего визита в США во время ужина с представляющими консервативные взгляды американцами, пишет Bloomberg.

«Я всегда мечтал очистить Бразилию от грязных левых взглядов, — сказал он. — Но перед тем, как мы начнем, нам нужно что-то снести и избавиться от многих вещей. Я рад быть тем самым поворотным моментом».

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В завершение ужина Болсонару сказал, что хочет, чтобы его родная страна стала великой, так же, как того хочет для США американский лидер Дональд Трамп. С ним бразилец должен встретиться 19 марта в Белом доме.

Как отмечает агентство, бразильский лидер, «без стеснения поддерживающий Трампа», воспользовался своей поездкой в Вашингтон для того, чтобы продемонстрировать приверженность южноамериканской страны США. Это, как подчеркивается, отклонение от традиционной дипломатической линии Бразилии.

Ультраправый политик Болсонару был избран президентом страны 28 октября 2018 года. Он сторонник военной диктатуры и выступает за смертную казнь. Новоизбранный лидер также известен крайне правыми взглядами, скандальными и оскорбительными высказываниями. В 2017 году его приговорили к штрафу за то, что во время перебранки с депутатом Марией до Розарио, которая назвала его насильником, он заявил, что «она даже не достойна быть изнасилованной им».

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