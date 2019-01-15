Бразильцам дали шанс закупиться оружием

Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал во вторник, 15 января, указ, временно облегчающий бразильцам покупку оружия. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что документ направлен на устранение дискреционной роли, которую играет федеральная полиция при разрешении или запрете гражданам носить оружие. Срок действия указа истечет, если он в течение 120 дней не будет ратифицирован парламентом.

Указ стал первым шагом к выполнению обещания президента отменить строгие правила, по существу запрещающие гражданским лицам носить оружие. По словам Болсонару, принятие решения о том, кто может носить при себе оружие, — чисто субъективный вопрос. Он также считает, что бразильцы имеют право носить оружие и защищать себя от преступников.

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По данным правительства, на 2017 год в Бразилии носить оружие официально разрешалось 330 тысячам гражданских лиц. При этом, по данным исследований Минюста, число нелегальных «стволов» достигает 8 миллионов единиц. В том же году в стране было зафиксировано 64 тысячи убийств, из которых 43 тысячи были совершены с применением огнестрельного оружия.

Болсонару — бывший военный и ультраправый политик. Он победил на выборах в октябре 2018-го и вступил в должность 1 января.

После победы он в обращении к согражданам пообещал соблюдать принципы демократии и управлять страной в соответствии с Библией и конституцией. В то же время он добавил, что хочет изменить направление движения страны. Болсонару заявил, что Бразилия при нем будет сближаться с развитыми странами, а не региональными союзниками.

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