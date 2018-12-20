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Президент Бразилии уйдет с поста с новыми обвинениями в коррупции

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Мишел Темер

Президента Бразилии Мишела Темера, чей срок полномочий заканчивается 1 января 2019 года, в третий раз обвинили во взяточничестве и отмывании денег. Об этом сообщает Reuters.

Обвинения ему предъявила генеральный прокурор страны Рекель Додж. Причастность президента к новым хищениям вскрылась во время расследования о коррупции при принятии указа об упрощении норм управления портами в Бразилии. Темер, предположительно, получил деньги за издание указа в 2017 году, который позволил продлить два портовых контракта на 70 лет.

Сам глава государства свою вину отрицает и готов доказать свою непричастность к коррупционному скандалу.

Как отмечает Reuters, Темера сможет предстать перед судом, будучи на посту президента, только если нижняя палата Национального конгресса страны за это проголосует. Однако, как уточняет агенство, это не успеет произойти до его ухода с должности. В то же время обвинения останутся в силе после того, как Темера сложит полномочия, и он, скорее всего, предстанет перед судом сразу после ухода с поста.

В октябре 2017 года нижняя палата конгресса уже отклонила обвинения в коррупции против главы государства. Голосование означало, что ему не угрожает судебное преследование, пока он остается президентом.

До этого Темеру обвинили в препятствовании правосудию и рэкете. Это стало вторым набором уголовных обвинений, предъявленных президенту на основании заявления о признании вины владельцами крупнейшего в мире мясоперерабатывающего концерна JBS SA. Они обвинили его во взяточничестве в обмен на политическую помощь и в сговоре с целью купить молчание свидетеля. О первых обвинениях в мздоимстве в адрес Темеры стало известно в июле 2017-го.

Большинство коррупционных схем, которые расследуются в отношении ведущих политиков Бразилии, связаны с откатами в обмен на контракты государственных предприятий или дешевые кредиты от государственного банка развития страны.

28 октября 2018 года новым президентом Бразилии стал ультраправый политик Жаир Болсонару. Инаугурация нового главы государства запланирована на 1 января 2019 года.

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