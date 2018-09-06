Кандидата в президенты Бразилии ударили ножом в толпе

Бразильского политика и бывшего военного Жаира Болсонару, выдвинувшего свою кандидатуру на президентских выборах, ранили ножом в живот во время агитационной речи на улице. Об этом сообщает в четверг, 6 сентября, BBC News. Видеозапись произошедшего опубликована в Instagram-аккаунте местной газеты O Tempo.

На кадрах видно, как Болсонару сидит у кого-то на плечах, в это время неизвестный в толпе ударяет его ножом. Раненого политика отнесли в машину. Позже его сын Флавио заявил, что с отцом все в порядке, травма несерьезная.

Выборы президента Бразилии состоятся в октябре 2018 года.

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