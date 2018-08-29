Бразилия отправит армию на границу с Венесуэлой

Вооруженные силы Бразилии отправятся в приграничный штат Рорайма для обеспечения безопасности местных жителей и мигрантов из Венесуэлы. Президент страны Мишел Темер подпишет приказ об этом, сообщает местное издание Gauchazh.

Армия прибудет на границу в среду, 29 августа, и останется там на две недели. Согласно бразильским законам, правительство может использовать войска, когда силы правоохранительных органов исчерпаны, отмечает портал.

С апреля Бразилия официально приняла более тысячи мигрантов из соседнего государства. Все беженцы прошли вакцинацию и медицинское обследование. Большинство венесуэльцев пересекают границу в районе штата Рорайма, в регионе часто возникают столкновения между местными жителями и мигрантами.

Венесуэла находится в условиях жесткого экономического кризиса. С 2015 года число беженцев увеличилось более чем в десять раз. В 2017 году страну покинули почти миллион человек, отмечает РИА Новости.

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