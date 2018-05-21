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Венесуэла обрела президента

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Николаса Мадуро переизбрали президентом Венесуэлы. Он получил на выборах около 68 процентов голосов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Национального избирательного совета Тибисай Лусену.

Таким образом, Мадуро останется на посту главы государства до 2025 года

Его соперник Энри Фалькон, получивший 1,8 миллиона голосов, заявил, что отказывается признавать результаты выборов и пообещал уехать из страны. По его словам, всего подано 142 тысячи заявлений о нарушениях при голосовании и давлении на его представителей.

Выборы в Венесуэле отказался признавать легитимными Госдеп США и ряд латиноамериканских стран.

Прошлые президентские выборы в Венесуэле прошли 14 апреля 2013 года. Тогда Мадуро победил с перевесом менее чем в один процент голосов. В настоящее время его популярность падает на фоне усугубляющегося экономического кризиса в стране.

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