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Президента Венесуэлы изобразили на избирательном бюллетене 10 раз

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Николас Мадуро

Национальный избирательный совет Венесуэлы представил образец бюллетеня, который будет выдаваться гражданам страны 20 мая во время выборов президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в списке на высший пост пятеро кандидатов, их фотографии размещены в бюллетенях столько раз, сколько партий и движений их поддерживали.

Действующий президент Николас Мадуро заручился поддержкой 10 партий, второй по популярности — Энри Фалькон с четырьмя портретами. Остальные три кандидата изображены по одному разу.

11 декабря Мадуро потребовал не допустить к президентским выборам в 2018 году оппозиционные партии, которые отказались участвовать в прошедших муниципальных выборах и призывали к их бойкоту.

Прошлые президентские выборы в Венесуэле прошли 14 апреля 2013 года. Тогда победил Мадуро с перевесом менее чем в один процент голосов. В ноастоящее время его популярность падает на фоне усугубляющегося экономического кризиса в стране.

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