Президента Венесуэлы изобразили на избирательном бюллетене 10 раз

Национальный избирательный совет Венесуэлы представил образец бюллетеня, который будет выдаваться гражданам страны 20 мая во время выборов президента. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в списке на высший пост пятеро кандидатов, их фотографии размещены в бюллетенях столько раз, сколько партий и движений их поддерживали.

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Действующий президент Николас Мадуро заручился поддержкой 10 партий, второй по популярности — Энри Фалькон с четырьмя портретами. Остальные три кандидата изображены по одному разу.

11 декабря Мадуро потребовал не допустить к президентским выборам в 2018 году оппозиционные партии, которые отказались участвовать в прошедших муниципальных выборах и призывали к их бойкоту.

Прошлые президентские выборы в Венесуэле прошли 14 апреля 2013 года. Тогда победил Мадуро с перевесом менее чем в один процент голосов. В ноастоящее время его популярность падает на фоне усугубляющегося экономического кризиса в стране.

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