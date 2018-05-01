Венесуэла нашла способ продать свою криптовалюту другим странам

Венесуэла предложила Индии скидку 30 процентов на сырую нефть, если страна согласится использовать венесуэльскую криптовалюту El Petro. Об этом пишет Business Standard.

Материалы по теме Допетрили Страны захотели поднять денег на криптовалютах, но что-то пошло не так

По данным источников издания, представители блокчейн-департамента Венесуэлы находились в Индии в марте. Глава индийской криптовалютной биржи Coinsecure Мохит Калра сказал Business Standard, что венесуэльские чиновники ездят по разным странам и делают разные предложения, связанные с El Petro.

Предварительно, по словам Калры, Coinsecure готова запустить торги венесуэльской криптовалютой.

Венесуэла запустила El Petro 20 февраля. США предупредили о рисках использования криптовалюты из-за наложенных на Каракас санкций, в марте американский президент Дональд Трамп объявил о намерении ограничить операции с El Petro. Таким образом, как отмечает Coindesk, Венесуэле приходится искать пути внедрения своей криптовалюты в мировую экономику.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!