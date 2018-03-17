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Трамп решил запретить венесуэльскую криптовалюту

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Президент США Дональд Трамп намерен ограничить финансовые операции с венесуэльской криптовалютой El Petro, сообщает McClatchy со ссылкой на источники, знакомые с планами американской администрации.

По данным собеседников издания, вопрос использования El Petro будет прописан в новом пакете санкций в отношении Венесуэлы, который Белый дом выпустит на предстоящей неделе.

Источники McClatchy не уточнили, каким образом Трамп планирует ограничить оборот криптовалюты. Как добавляет издание, президент Венесуэлы Николас Мадуро создал свою «версию биткоина», чтобы обойти американские санкции.

Mashable отмечает, что возможные меры Вашингтона против El Petro могут означать сигнал другим государствам, которые находятся под санкциями США, в том числе России, чтобы те воздержались от выпуска собственной государственной криптовалюты.

Венесуэла запустила El Petro 20 февраля, в выпуске криптовалюты принял участие российский стартап Zeus. В январе Вашингтон предупредил желающих инвестировать в венесуэльскую криптовалюту о риске преследования из-за наложенных на Каракас санкций.

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