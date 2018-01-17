США пригрозили потенциальным покупателям венесуэльской криптовалюты

Власти США предупредили граждан, желающих инвестировать в венесуэльскую крипровалюту El Petro, о риске преследования из-за наложенных на Каракас санкций. Об этом заявил официальный представитель Минфина США, передает Reuters.

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По утверждению казначейства, покупка El Petro будет считаться предоставлением кредита властям Венесуэлы. Ведомство пообещало следить за данной криптовалютой, и заявило о важности того, чтобы американские граждане были предупреждены о последствиях и действовали на данном рынке «с осторожностью».

Впервые о намерении создать национальную криптовалюту Мадуро заявил в начале декабря 2017 года. По его мнению, эта мера поможет преодолеть финансовую блокаду. Новая валюта будет обеспечена природными богатствами страны, обещал он. 28 декабря Мадуро уточнил, что для обеспечения El Petro будет выделено пять миллиардов баррелей нефти.

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы. Документ запрещает сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, которые выпускает правительство Венесуэлы и государственная нефтекомпания PDVSA.

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