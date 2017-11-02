В Венесуэле ввели новую банкноту с пятью нулями

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о введении в обращение самой крупной в истории страны купюры — 100 тысяч боливаров — из-за высокой инфляции. Об этом сообщает газета El Nacional.

Эта мера поможет стабилизировать денежную систему страны, считают власти. На черном рынке за 100 тысяч боливаров дают около 2,5 доллара. По официальному фиксированному курсу один доллар равен 10 боливарам, но фактически он не действует.

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Немногим более года назад самой крупной купюрой страны были 100 боливаров, а в начале 2017 года в стране были запущены в обращение купюры в 500, 5 тысяч и 20 тысяч боливаров.

В сентябре президент Мадуро заявил о намерении создать мировую валюту, которая могла бы послужить альтернативой доллару.

Из-за падения цен на нефть в 2014 году Венесуэла переживает затяжной экономический кризис. По прогнозам МВФ, инфляция в стране в нынешнем году составит 1640 процентов.

Год назад газета The Independent сообщала, что в Венесуэле из-за гиперинфляции магазины вынуждены принимать купюры на вес. Местные жители ходят за покупками с рюкзаками и сумками, наполненными наличными.