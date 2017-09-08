Мадуро захотел создать альтернативную доллару валюту

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления в Конституционной ассамблее страны заявил о намерении создать мировую валюту, которая могла бы послужить альтернативой доллару. Об этом сообщает Reuters.

«Венесуэла внедрит новую систему международных платежей и создаст валютную корзину для освобождения от доллара», — сказал Мадуро. Он указал, что валютная корзина будет создана из таких валют, как российский рубль, юань, йена, индийская рупия и евро.

25 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы. Документ запрещает сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, которые выпускает правительство Венесуэлы и государственная нефтекомпания PDVSA. Также запрещено проводить сделки с некоторым количеством уже выпущенных долговых обязательств госсектора Венесуэлы, а также с дивидендами, которые выплачивают власти страны.

В Венесуэле с апреля этого года продолжаются беспорядки, жертвами столкновений стали более 100 человек. Это происходит на фоне противостояния между Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте. Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть, являющейся главным экспортным продуктом страны.