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Сын президента Венесуэлы пригрозил Трампу захватом Белого дома

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Николас Мадуро Гуэрра
Николас Мадуро Гуэрра

Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро пригрозил президенту США Дональду Трампу ответными действиями, если Вашингтон решится на проведение военной операции в республике. Об этом сообщает Politico.

«Если США замарают [нашу] родину, ружья придут в Нью-Йорк и захватят Белый дом (официальная резиденция президента США расположена в Вашингтоне — прим. «Ленты.ру»)», — заявил 12 августа Николас 27-летний Мадуро Гуэрра.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал «актом безумства» и «высшего экстремизма» возможность проведения американцами военной операции. «В Соединенных Штатах правит экстремистская элита, и я, честно говоря, не знаю, что происходит, к чему это приведет в мире», — заявил генерал.

О том, что военные США могут вмешаться в ситуацию в Боливарианской республике, Трамп заявил 11 августа. «Мы имеем множество вариантов разрешения ситуации в Венесуэле, включая проведение военной операции в этой стране», — отметил американский лидер, добавив, что жители государства «страдают и умирают».

Позднее появилась информация о том, что Мадуро попытался связаться со своим американским коллегой по телефону, однако тот беседовать отказался. «США поддерживают народ Венесуэлы перед лицом притеснения со стороны режима Николаса Мадуро. Президент Трамп с радостью проведет разговор с лидером Венесуэлы после того, как в стране будет восстановлена демократия», — указали в пресс-службе Белого дома.

В Венесуэле с апреля этого года продолжаются массовые беспорядки, число жертв уже превысило 100 человек. Столкновения происходят на фоне противостояния между Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство мест в парламенте. Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть, являющейся главным экспортным продуктом Венесуэлы.

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