Трамп допустил проведение военной операции США в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп не исключает проведения военной операции США в Венесуэле. Об этом он заявил в пятницу, 11 августа, сообщает Reuters.

«Мы имеем множество вариантов разрешения ситуации в Венесуэле, включая проведение военной операции в этой стране», — заявил американский лидер, добавив, что жители Венесуэлы «страдают и умирают».

Материалы по теме Чавес сгнил, страна сломалась Венесуэльцы едят мусор, делают аборты и пытаются свергнуть власть

Представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил Reuters, что американское Минобороны пока не получало никаких указаний относительно Венесуэлы.

Ранее чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины по футболу Диего Марадона выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и заявил, что готов воевать за свободу страны на стороне правящего режима. «Когда Мадуро прикажет, я надену солдатскую форму ради свободной Венесуэлы, чтобы бороться против империализма», — написал Марадона, а затем удалил свою публикацию.

В Венесуэле с апреля этого года продолжаются беспорядки, жертвами столкновений стали более 100 человек. Это происходит на фоне противостояния между Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте. Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть, которая является главным экспортным продуктом страны.