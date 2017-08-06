Власти Венесуэлы обвинили гражданских лиц и дезертира в нападении на базу

Ответственность за нападение на военную базу в Венесуэле несет группа гражданских лиц. Такое заявление, как передает РИА Новости, сделал министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

«Эта акция была совершена группой гражданских преступников, на которых была военная форма, и дезертировавшим лейтенантом», — отметил он.

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По словам Лопеса, часть группы смогла похитить оружие. «Государственные службы безопасности сейчас их активно ищут», — добавил он.

Рано утром в воскресенье, 6 августа, было совершено нападение на военную базу Фуэрте Парамакай, расположенную в городе Валенсия. Несколько человек были задержаны.

Нзадолго до этого в сети появилось видео, на котором небольшая группа людей, одетых в военную форму и вооруженных автоматами, заявила о начале восстания в северном штате Карабобо, где и расположена Валенсия.

В стране с апреля продолжаются беспорядки, жертвами столкновений стали более 100 человек. Это происходит на фоне противостояния между президентом Николасом Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте. Резкое недовольство оппозиции и ряда стран вызвали выборы в конституционную ассамблею (учредительное собрание), призванную выработать поправки в основной закон.

Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть — главного экспортного продукта.