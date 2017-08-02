Организатор выборов в Учредительное собрание Венесуэлы обвинил власти во лжи

Организатор подсчета голосов на венесуэльских выборах представителей в Учредительное собрание обвинил власти в подтасовках и искажении истинной явки. Генеральный директор компании Smartmatic Антонио Мухика сделал соответствующее заявление на пресс-конференции, его слова передает BBC News.

«С глубочайшим сожалением вынужден сообщить, что итоговые данные по явке [на выборах] в Учредительное собрание Венесуэлы, которые прошли 30 июля, были подменены», — заявил Мухика. Он пояснил, что компания знает точные данные, однако опубликует их лишь после проведения тщательной проверки.

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Выборы в Учредительное собрание прошли в Венесуэле 30 июля. По официальным данным, участие в голосовании приняли более восьми миллионов человек — 41,5 процента всех избирателей страны.

В собрание войдет 545 человек: 364 делегата от местных властей (по одному от каждого муниципалитета, по два — от столицы каждого штата, и семеро — от центрального муниципального округа Каракаса) и представители «трудового народа»: восемь от фермеров и рыбаков, пять — от предпринимателей, пять — от инвалидов, 24 — от студентов, 28 — от пенсионеров, 24 — от районных советов, и 79 — от работников иных сфер деятельности, включая нефтяников, строителей, транспортников и социальных служащих. Восьмерых делегатов также избирают члены местных племен индейцев в соответствии со своими обычаями.

По замыслу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Учредительное собрание внесет изменения в конституцию: это позволит справиться с тяжелейшим экономическим и политическим кризисом в стране. Оппозиция результаты голосования не признала и обвинила власти в махинации: по ее данным, на участки пришли лишь 12 процентов избирателей.