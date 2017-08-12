Трамп отказался разговаривать с президентом Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп отказался проводить телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом в субботу, 12 августа, со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает ТАСС.

Как отмечается, 11 августа Мадуро запросил у Белого дома телефонный разговор с Трампом, но получил отказ. В Белом доме указали, что Трамп согласен разговаривать с главой Венесуэлы только после восстановления в этой стране демократии.

«США поддерживают народ Венесуэлы перед лицом притеснения со стороны режима Николаса Мадуро. Президент Трамп с радостью проведет разговор с лидером Венесуэлы после того, как в стране будет восстановлена демократия», — указывается в заявлении пресс-службы.

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В пятницу Трамп допустил проведение военной операции США в Венесуэле. «Мы имеем множество вариантов разрешения ситуации в Венесуэле, включая проведение военной операции в этой стране», — заявил американский лидер, добавив, что жители Венесуэлы «страдают и умирают». Представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что американское Минобороны пока не получало никаких указаний относительно Венесуэлы.

Ранее чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины по футболу Диего Марадона выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и заявил, что готов воевать за свободу страны на стороне правящего режима. «Когда Мадуро прикажет, я надену солдатскую форму ради свободной Венесуэлы, чтобы бороться против империализма», — написал Марадона, а затем удалил свою публикацию.

В Венесуэле с апреля этого года продолжаются беспорядки, жертвами столкновений стали более 100 человек. Это происходит на фоне противостояния между Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте. Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть, которая является главным экспортным продуктом страны.